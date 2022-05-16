من هم النواب الفائزون في قضاء زحلة؟

حَسَمت الصناديق أسماء الرابحين في قضاء زحلة وهم: رئيس لائحة “سياديون مستقلون” النائب ميشال ضاهر عن المقعد الكاثوليكي، ومن لائحة “القوات اللبنانية” النائب جورج عقيص عن المقعد الكاثوليكي، والياس اسطفان عن مقعد الروم الارثوذكس، وبلال الحشيمي عن المقعد السني، ومن لائحة تحالف “التيار” و”حزب الله” النائب سليم عون عن المقعد الماروني، وجورج بوشكيان عن مقعد الارمن الارثوذكس، ورامي أبو حمدان عن المقعد الشيعي.

وتتواصل اليوم الاثنين عملية فرز الأصوات في الانتخابات النيابية بانتظار ظهور التشكيلة النهائية للبرلمان المؤلف من 128 عضوا.

وأشارت النتائج الأولية أيضاً إلى فوز ما لا يقل عن خمسة مستقلين آخرين ممن خاضوا حملاتهم على أساس برنامج إصلاحي.

وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، قال في مؤتمر صحافي إن نسبة إقبال الناخبين داخل البلاد في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأحد بلغت 41%.

وأضاف أن السلطات الانتخابية ستصدر في وقت لاحق نسبة المشاركة النهائية، التي تشمل أصوات اللبنانيين في الخارج.