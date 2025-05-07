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من هو المستهدف في الغارة الإسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان؟

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 7 - مايو - 2025 11:15 صباحًا
السيارة المستهدفة في حي الفيلات في صيدا

السيارة المستهدفة في حي الفيلات في صيدا

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قتل شخص، صباح الأربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته على في منطقة الفيلات بالقرب من جامع الإمام علي في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في حي الفيلات في صيدا أدت إلى سقوط قتيل”.

وأفادت الوكالة الوطنية “باستهداف مسيّرة إسرائيلية معادية فجرا، سيارة (رابيد) في منطقة الفيلات بالقرب من جامع الامام علي في مدينة صيدا، ما أدى الى سقوط قتيل، يدعى خ.أ (لم تذكر اسمه كاملا)”.

من المستهدف؟

وبعد الغارة نعت حماس القائد القسامي خالد الأحمد.

وأضافت حماس أن الأحمد “استشهد جراء الغارة الاسرائيلية بمدينة صيدا جنوب لبنان فجر اليوم.”

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال مسؤول عمليات حماس في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2770 خرقا له، ما خلّف 199 قتيلا و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا لبيانات رسمية حتى الخميس.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

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