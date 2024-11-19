من هو المستهدف في الغارة على مار الياس ؟

صورة من موقع الاستهداف في مار الياس يوم أمس

أفادت مصادر العربية بأن غارة مار إلياس في بيروت قبل يومين استهدفت علي شعيتو. وأردفت المصادر: “إسرائيل استهدفت علي شعيتو مسؤول حزب الله في الجبهة الجنوبية في سوريا”.

وتابعت: مصير القيادي بحزب الله علي شعيتو لا يزال مجهولا بعد استهدافه منذ يومين.

وفي حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية المعادية على مار الياس بيروت فقد أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة وإصابة تسعة وعشرين آخرين بجروح”.

كما وصدر عن مديرية الدفاع المدني البيان التالي: “أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني في شارع مار الياس – بيروت قرابة الساعة الثامنة من مساء اليوم عن اندلاع النيران داخل مبنى الديار – بلوك B حيث احترق قسم كبير منه وامتدت النار الى بلوك A حيث توجد محلات تجارية لبيع العطور وهي من المواد السريعة الاشتعال، ومكتبة، وشقتين، ومستودعات. كما طالت النيران خزانات مازوت ما أدى إلى انفجارها واشتعالها”.

“عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، هرعوا الى موقع الحريق في محاولة للسيطرة على النيران بأقصى سرعة ممكنة.

وقد شدد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار على “ضرورة تكثيف الجهود للحؤول دون امتداد النيران الى الأبنية السكنية المجاورة”. فنفذت العمليات بالسرعة المطلوبة بمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.

وفي هذه الاثناء يعمل العناصر على تنفيذ المراحل النهائية من عمليات التبريد.

توازيا تم انتشال جثامين ٤ شهداء وإنقاذ ٢٢ جريحاً نقلوا بواسطة جهات أخرى الى المستشفيات.