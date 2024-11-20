مهمات الدفاع المدني جراء العدوان الاسرائيلي منذ مساء أمس

سيارة للدفاع المدني في موقع تعرض لأضرار في أعقاب الغارات الإسرائيلية. رويترز

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان عن “عدد المهمات في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ مساء أمس حتى الساعة من صباح اليوم.

محافظة الجنوب

الصرفند

– على أثر غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للجيش اللبناني عمل عناصر الدفاع المدني على انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض ونقل شهيد و ٣ جرحى الى المستشفى فيما تولت جهات اخرى نقل جثماني شهيدين وعدد من الجرحى الى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة.

جويا

– الكشف على موقع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مباني سكنية بجانب مركز الدفاع المدني اللبناني دون تسجيل وقوع اصابات.

محافظة النبطية

– انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة زفتا.

ضاحية بيروت الجنوبية

– اعادة فتح طريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة برج البراجنة.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق”.