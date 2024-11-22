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مهمات الدفاع المدني درائ العدوان منذ الأمس

منذ 5 ساعات
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، “بأن مهمات عناصرها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة منذ مساء أمس الخميس وحتى الساعة من صباح اليوم الجمعة الواقع في 22-11-2024، هي وفق الآتي:

ضاحية بيروت الجنوبية:

– إخماد حريق مبنى في منطقة بئر العبد.

– إخماد حريق شقة من مبنى وسيارة في منطقة الشياح شارع أسعد الأسعد.

– إخماد حريق شقة من مبنى في منطقة المشرفية.

محافظة بعلبك الهرمل

نبحا

– انتشال جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض لتبلغ الحصيلة النهائية 12 شهيدا و4 جرحى.

يونين

– إخماد حريق منزل.

مقنة

– إخماد حريق منزل.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق”.

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