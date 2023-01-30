مهمة فرنسيّة تحمل قضايا لبنان إلى الخليج.. ماذا عن الغاز المصري؟

في سياق التحركات التي تقوم بها الديبلوماسية الفرنسية باتجاه المنطقة، ستقوم وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا هذا الأسبوع بجولة تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات، وهي الأولى لها إلى دول الخليج منذ توليها منصبها، وفق ما نقلتmtv في باريس عن مصادر مطلعة.

وتهدف الزيارة إلى إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الرياض وأبو ظبي حول العلاقات الثنائية والملفات الاقتصادية والثقافية التي تربط البلدين بفرنسا.

هذا ومن المتوقع أن تبحث كولونا القضايا الإقليمية، وفي طليعتها لبنان والتصعيد في الأراضي الفلسطينية والغزو الروسي على أوكرانيا.

وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من اجتماع كبار موظفي وزارات خارجية الدول الخمس في باريس حول لبنان، والذي يضم فرنسا، الولايات المتحدة، مصر، المملكة العربية السعودية وقطر، والمرجح عقده الأسبوع المقبل.

ويقوم السفير بيار دوكين المكلف بتنسيق المساعدات الدولية من أجل لبنان بزيارة الى كل من مصر والأردن ولبنان هذا الأسبوع، ومن بين المواضيع التي سيبحثها مع المسؤولين في العواصم الثلاث موضوع نقل الغاز المصري الى لبنان.