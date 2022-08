مهنئة بالإنتخابات النيابية.. فرونتسكا: لبنان يستحق مستقبلا أفضل

باركت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا “للبنان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها كاستجابة أولى لتطلعات اللبنانيين”.

وتابعت في تغريدة عبر “تويتر”، قائلة: “العديد من التحديات ما زالت ماثلة وفي مقدمها استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.

وأضافت: “لبنان يستحق مستقبلا أفضل وستبقى الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة”.

Congratulations #Lebanon on the conduct of timely parliamentary #elections as a 1st step in response to people's expectations. Many challenges lie ahead, particularly restoring citizen’s trust in State institutions. Lebanon deserves a better future. The UN stands ready to support

— Joanna Wronecka (@JWronecka) May 16, 2022