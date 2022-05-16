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مهنئة بالإنتخابات النيابية.. فرونتسكا: لبنان يستحق مستقبلا أفضل

16 - مايو - 2022
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باركت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا “للبنان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها كاستجابة أولى لتطلعات اللبنانيين”.

وتابعت في تغريدة عبر “تويتر”، قائلة: “العديد من التحديات ما زالت ماثلة وفي مقدمها استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.

وأضافت: “لبنان يستحق مستقبلا أفضل وستبقى الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة”.

 

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