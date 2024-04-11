"مهندسو التقدمي" يدعون لدعم جورج غانم لموقع نقيب المهندسين

جدّد قطاع المهندسين في جمعية “الخريجين التقدميين”، في بيان، دعوته جميع المهندسين للمشاركة في العملية الديموقراطية لانتخابات نقيب وخمسة أعضاء لمجلس نقابة المهندسين، يوم الأحد المقبل.

وإذ يشدد القطاع على أهمية هذا الاستحقاق لما له من انعكاس على مستقبل النقابة التي تضم ما لا يقل عن ستين ألف مهندس، وبكل ما يتصل بها لجهة أمنهم الصحي والاجتماعي، يلفت إلى محاولاته التي لم تتوقف بالتعاون مع مكتب المهندسين في حركة أمل باتجاه مختلف القوى السياسية بهدف التوصل الى خيارات نقابية بعيدًا من الاعتبارات والحسابات السياسية والطائفية، ولمّا لم تفلح هذه المحاولات بتحقيق هذا الهدف، فإن قطاع المهندسين في التقدمي قرر ما يلي:

١- سحب مرشحيه لعضوية مجلس النقابة المهندسين فراس أبو دياب ومحمد السيد، شاكرا كل الداعمين والمتعاونين.

٢- دعم المرشح المستقل لموقع النقيب المهندس جورج غانم، ويدعو للتصويت له بكثافة تأكيداً على الخيار النقابي.

٣- يتوجه القطاع لمهندسيه بشكل خاص للعمل بكل جهد دعمًا لهذا الخيار وتأكيدًا لتوجهاته النقابية.