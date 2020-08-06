مهندس فرنسي شارك في مشاريع ترميم مبان دمّرتها الحرب شهيداً إثر انفجار بيروت

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أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسيّة روزلين باشلو أنّ المهندس جان مارك بونفيس الذي عاش في لبنان حيث شارك خصوصاً في مشاريع ترميم مبان دمّرتها الحرب، هو بين الضحايا الفرنسيّين الذين لاقوا حتفهم في الانفجار الدموي الثلاثاء في بيروت.

وكتبت الوزيرة ليل الأربعاء الخميس على تويتر “المهندس الفرنسي جان مارك بونفيس لقي حتفه في الكارثة الرهيبة في بيروت”. وأشادت بـ”عمله الكبير” الذي يشمل “ترميم مبان تراثيّة دمّرت” جراء الحرب في لبنان. وأضافت “فرنسا ولبنان متحدان في الحزن” على رحيله.