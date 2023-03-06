مواضيع معقّدة.. موقف أوروبيّ من التدهور الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين!

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الذي قال بعد اللقاء: “كانت لي محادثات بناءة مع الرئيس ميقاتي حول مواضيع ذات اهتمام مشترك. بحثنا في مجالات العمل المشتركة التي تتعلق بالملفات الأمنية، واللاجئين السوريين والفرص الاقتصادية إضافة إلى المواضيع المرتقبة مثل انتخاب رئيس، وبرنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي التي يحتاجها البلد، وأنا ممتن لأننا وجدنا في شخص رئيس الحكومة محاورًا يفهم قلقنا وملتزمًا بإيجاد الحلول لكل هذه المسائل من أجل تحسين الأوضاع في لبنان”.

وردًا على سؤال عن التدهور الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين، قال طراف: “بالنسبة إلى الشأن الاقتصادي، هناك تفهم مشترك بأننا هنا من أجل الدعم، ولكن مجمل التدابير والإجراءات يجب اتخاذها من قبل صانعي القرار اللبنانيين، نحن نفهم بأنّ هذه المواضيع معقدة وغير سهلة، فمجمل هذه التدابير، ومع أنها ستحسن حياة الناس بشكل أفضل، ولكن هناك أشخاصًا يتعين عليهم التخلي عن بعض الطموحات والتطلعات، ومن المهم تحقيق التوازن في هذا الموضوع الشائك، ولهذا يحتاج إلى وقت، ولكن لا تزال الحاجة الماسة لتسجيل تقدم في هذا المضمار. أعرف أن رئيس الحكومة مستمر في العمل على هذا الأمر كما نحن نعمل أيضًا من جانبنا، وما زلت أؤمن بأن الطريقة الفضلى هي برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد والقيام بكل ما يلزم للوصول إلى اتفاق معه”.