مواطنون من الضنية تعرضوا لإطلاق نار في محيط القرنة السوداء

إطلاق نار
إطلاق نار

تعرض مواطنون من الضنية لاطلاق نار من قبل مجهولين قرب قمة القرنة السوداء وهم داخل سيارتهم من طراز “رانج روفر”، من غير أن يتعرض أحد منهم لأذى. وقد أبلغوا القوى الأمنية بالحادثة وفتحت تحقيقا فيها.

وتعرض عدد من أنابيب المياه البلاستيكية في محيط القرنة السوداء للتقطيع من قبل مجهولين، وهي أنابيب تستخدم بهدف استجرار المياه من ثلاجات القرنة السوادء إلى محلة جرد النجاص في أعالي جرود الضنية، وتخزينها في برك ترابية بهدف استخدامها في أعمال الزراعة.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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