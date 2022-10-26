بالفيديو ـ مواطنون يقتحمون مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: أمنوا المياه لمنازلنا!

دخل معتصمون صباح اليوم الأربعاء 26\10\2022 مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وناشدوا مديرها العام وسيم ضاهر تأمين المياه لمنازلهم.

ويتكرر هذا المشهد كل عام مع بدء فصل الشتاء، فلا مياه في المنازل في حين أن الناس تغرق على الطرقات في أول شتوة، ما يفضح تقصير الدولة على عدم تنظيف المجاري فيها. وهو ما يجبر الناس على شراء المياه لحاجات منازلها تحت المطر.

وحتى عند توفر المياه، فإن مافيا المياه حريصة على قطع المياه عن الناس، وتوفير خدمة غالية لأصحاب الصهاريج لسرقة المواطنين! يحتاج لبنان الى تجميع المياه، خصوصاً مياه الشتاء وذوبان الثلوج، في البرك وفي السدود التي تم إنشاؤها.