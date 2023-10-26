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مواقف ماكرون وتطورات المنطقة محور مباحثات بين باسيل وسفير فرنسا

26 - أكتوبر - 2023
النائب جبران باسيل وسفير فرنسا في لبنان هرفيه ماغرو

النائب جبران باسيل وسفير فرنسا في لبنان هرفيه ماغرو

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير فرنسا في لبنان هرفيه ماغرو بحضور النائب ندى بستاني.

السفير ماغرو شرح جوانب مواقف الرئيس الفرنسي الأخيرة، وجرى تبادل لوجهات النظر بخصوص الحرب على غزة والتطورات في المنطقة. كما أعاد باسيل التأكيد على مواقف التيار الوطني الحر منها.

فيما تم التشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وضرورة إيجاد حل لمشكلة النازحين وعدم ربط الموضوع بالمشاكل الأخرى. 

باسيل استقبل أيضًا ممثل المنسقية العليا للاجئين في الأمم المتحدة آيفو فرايسن الذي عرض أعمال المنسقية في هذا المجال.

وذكر باسيل بضرورة إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة تؤمن العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم وتخفف من العبء على لبنان.

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