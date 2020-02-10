مواكب للمشاركة في احتجاجات الغد.. ومتظاهرون من الشمال إلى بيروت

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ “مسيرات سيارة انطلقت من جسر الرينغ، وانطلقت في شوارع بيروت تحت عنوان “لا ثقة”، لدعوة المواطنين إلى المشاركة بمنع النواب من الوصول إلى مجلس النواب، للحؤول دون انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة، المزمع انعقادها غداً”.

ويرفع المشاركون في هذه المواكب، الأعلام اللبنانية، ويطلقون أبواق سياراتهم، ويدعون المواطنين إلى المشاركة في الإحتجاجات التي ستقام غداً، عبر مكبرات الصوت.

إلى ذلك، انطلق عدد من الباصات التي تقل متظاهرين، من طرابلس وعكار باتجاه بيروت، حيث من المقرر أن يقضوا ليلتهم في بيروت إستعداداً لإغلاق مداخل مجلس النواب غداً، للحؤول دون انعقاد جلسة مجلس النواب.