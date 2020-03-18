موجةٌ قطبية تضرب لبنان: أمطار وثلوج والحرارة 5 تحت الصفر بهذه المنطقة

أفاد ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان منخفض البحر الأحمر يسيطر بقيمه المتدنية على شبه الجزيرة العربية في حين يغطي المرتفع الآزوري وسط وشرق اوروبا، موجّهاً رياحاً شمالية باردة نحو مصر وسيناء والمملكة السعودية يبدأ تأثيرها على لبنان مساء اليوم الأربعاء بحيث ستدخل الكتلة القطبية المنطقة فتسبب بتدني درجات الحرارة بشكل حاد لتلامس -5 تحت الصفر المناطق البقاعية بين الجمعة والسبت في ساعات الليل و -15 في الأرز.

في التفاصيل:

تشتد غزارة الأمطار مساء الاربعاء والخميس ويتدنى مستوى تساقط الثلوج نحو الـ 1000 متر وقد يلامس لفترة وجيزة 900 في المناطق الشمالية دون تراكمات تُذكر، تبقى التراكمات الثلجية فوق الجبال التي تعلو 1300 متر حيث ستتراوح بين 7 و 11 سنتم اما في مراكز التزلج فستلامس 40 سنتم حتى يوم السبت.

من المنتظر ان تشهد المناطق الساحلية امطاراً وعواصف رعدية تبلغ ذروتها يومَي الخميس والجمعة مع عواصف رعدية واشتداد في سرعة الرياح التي ستصل الى 80 كلم في الساعة بخاصة في شمال لبنان.

وسوف تتوزع نسبة الامطار لغاية يوم السبت على الشكل التالي:

درجة اولى في غزارة الامطار (120-140مم)

– عمشيت، طبرجا، ساحل علما، حريصا، جونية، زوق مصبح، زوق مكايل، غادير، الضبية، بيروت، الدامور، الناعمة، صيدا وجوارها.

درجة ثانية (80-95مم)

– اللاذقية، جبلة، طرطوس، طرابلس، الضنية، عكار، الكورة، شكا البترون، بشري، زغرتا، مناطق جبيل الساحلية والجبلية، كسروان بكل مناطقها الجبلية، المتن (ساحلاً وجبلاً)، مناطق الشوف وعاليه وبحمدون، صور، جزين، مرجعيون وراشيا.

درجة ثالثة (50-75مم)

– البقاع، الجنوب اللبناني، القدس، عمّان وإربد، السويداء ويبرود.

درجة رابعة (20-35مم)

– دمشق، حمص، الهرمل، القاع، حما، غور الاردن.

– اما بالنسبة لسرعة الرياح:

– تشتد الرياح الشمالية الغربية الباردة مساء الثلاثاء وفجر الاربعاء الأمر الذي سيساهم بتدني حاد بدرجات الحرارة وتساقط الثلوج على 1500 متر ومن ثم 1200 متر وستصل سرعتها الى 80 كم في الساعة شمالاً و 65 كم في الوسط اللبناني و 75 كم في جنوب لبنان و 90 كم في دمشق و جنوب فلسطين وذلك يوم الاربعاء.

الحرارة على الساحل : 15 نهاراً و 8 ليلاً

الحرارة على الجبال 1200 متر: 5 نهاراً و 0 ليلاً

في البقاع: 6 نهاراً و 2 ليلاً،

على الجبال 2000 متر: -2 نهاراً و -7 ليلاً

الرطوبة: 70 الى 92%

الرياح: شمالية غربية سرعتها 45 الى 80 كم في الساعة,

الضغط الجوّي:1012hpa