موجة الحر إلى انحسار بدءا من صباح غد والطقس يتحول إلى غائم جزئيا

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بعد موجة الحر التي ضربت مناطق لبنانية عدة، تعود إلى الانحسار ليسيطر طقس غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة نسبيا ورياح ناشطة تخفف من الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة والرطبة ومصدرها شبه الجزيرة العربية ، ويكون تأثيرها على الداخل اللبناني بحيث تتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية لشهر تموز و تصل الى ما يقارب الـ 42 درجة، يخف تأثيرها تدريجيا اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة.

– معدل الحرارة الوسطي لشهر تموز على الساحل (24 و 32 درجة مئوية في الظل) فيما معدل شهر أب على الساحل (25 و 33 درجة مئوية في الظل).

– درجة الحرارة المحسوسة، أي الشعور بالحر، ترتفع مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

– تحذر مصلحة الارصاد الجوية من خطر اندلاع الحرائق فى الاماكن الحرجية ومن التعرض الطويل لأشعة الشمس. ينصح في الاكثار من شرب المياه طول فترة النهار وبشكل منتظم.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، ما يزيد الشعور بالحر وتنخفض في المناطق الداخلية والجبلية ويتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة، تسوء الرؤية بخاصة في الفترة المسائية.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة نسبيا ورياح ناشطة تخفف من الشعور بالحر، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة و تسوء الرؤية أحيانا.

السبت: غائم جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، مع انخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة احيانا ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: غائم جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والمناطق الداخلية، مع انخفاض في نسبة الرطوبة، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

– الحرارة على الساحل من 24 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 31 درجة، في الداخل من 20 إلى 40 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية – غربية، سرعتها بين 10 و25 كم/س

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء جدا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.

– البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,48 ساعة غروب الشمس: 19,40.