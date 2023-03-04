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موجة عابرة من الهواء الحار والجاف في لبنان... احذروا الحرائق!

منذ ساعة واحدة
الحرائق في لبنان - تعبيرية

الحرائق في لبنان - تعبيرية

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أعلنت وزارة البيئة أنّ لبنان يواجه نهاية هذا الأسبوع طقساً غير اعتيادي حيث سنشهد موجة عابرة من الهواء الحار والجاف والمشبع بالغبار في غالبية المناطق اللبنانية مما يزيد من ارتفاع في مؤشر خطر اندلاع الحرائق وتمددها، وفق الخريطة المرفقة، وبالتالي تنبّه من خطر الحرائق السريعة الانتشار في نهاية هذا الأسبوع وخصوصاً نهار الأحد في الشوف وإقليم الخروب والبقاع الغربي والجنوب.

كما طلبت وزارة البيئة من كافة المواطنين التبليغ فوراً عن أي مصدر للنيران بالقرب أو داخل الغابات أو في النطاق الحيوي للمحميات، ومن الجهات المختصة الجهوزية للتدخل السريع منعاً لإنتشار الحريق في الغطاء الحرجي مما قد يسبّب خطراً على السلامة العامة وعلى البيئة بشكل عام.

مؤشر الحرائق

مؤشر الحرائق

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