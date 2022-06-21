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موزعو المحروقات: لحل ملف موظفي القطاع العام

منذ 4 دقائق
المحروقات

المحروقات

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اعتبر موزعو المحروقات في بيان تلاه فادي ابو شقرا بعد اجتماع، أنه “في الوقت الذي تتفاقم فيه الامور على اكثر من صعيد، ونتيجة الظروف الصعبة التي يمر فيها موظفو القطاع العام ما اجبرهم على اعلان الاضراب المفتوح والتوقف عن العمل في الوزارات والادارات الرسمية، انعكس سلبا على خدمات المواطنين وشح في موارد الخزينة”.

أضاف: “انطلاقا من هذا الواقع المرير، يتمنى الموزعون على المسؤولين الأخذ في الاعتبار ظروف الموظفي وتنفيذ مطالبهم المحقة، ولا سيما أن رواتبهم تآكلت بعد انهيار العملة الوطنية في ظل الارتفاع الكبير لاسعار المحروقات، حيث فاق سعر صفيحة البنزين الحد الادنى للاجور”.

وأعلن دعم المجتمعين “مطالب الموظفين وخصوصا موظفي وزارة الاقتصاد الذين لم يتخلوا عن واجباتهم في ملاحقة المتلاعبين بالاسعار، بالاضافة الى تسيير امور اصحاب الصهاريج”، مشيرا الى “اننا بحاجة لحل هذا الملف في أسرع وقت لأن هناك الكثير من المعاملات المتوقفة، ولا سيما في ما يتعلق بقطاع النفط، ما سيسبب أزمة في وقت قريب”.

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