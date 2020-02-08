fbpx
أخبار لبنان

موسكو لبيروت: “No Money”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يواصل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين وذلك للإطلاع على كل المواقف ولتكوين رؤية صحيحة للواقع، وفي هذا الإطار إلتقى بوغدانوف سفير لبنان في روسيا شوقي بونصّار، وأشار بيان صادر عن الخارجية الروسيّة أنه تم تبادل الآراء حول الاوضاع في لبنان والشرق الأوسط، وأكد الجانب الروسي موقفه المبدئي الداعم لسيادة لبنان الشقيق ووحدة أراضيه وسلامتها.

 

وعلمت “نداء الوطن” من مصادر متابعة أن بوغدانوف أبلغ السفير بو نصار إرتياح موسكو لتشكيل الحكومة وإنهاء حالة الفراغ المؤذي للبلاد، وأبلغه أيضاً عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض الصحف عن وجود هبة أو مساعدة مالية روسية إلى لبنان وفي التفاصيل، فإن روسيا على استعداد للتعاون مع الحكومة الجديدة لما فيه مصلحة لبنان واستقراره وأمنه، وتبدي حرصها على هذه الأمور وهي كانت قلقة من استمرار الفراغ لفترة طويلة ما قد يؤدي حسب رأيها إلى أزمات ليست فقط إقتصادية بل أمنية وهذا خطر جداً في ظل الأوضاع المتوترة في سوريا والعراق والشرق الأوسط ككل.

المزيد من الأخبار

بيان وزاري مُكَهرَب: حكومة تجديد طاقة الفساد

بالصور والتفاصيل.. المصارف تحدّد سقفاً للمبالغ التي يمكن…

في الموازاة، تنتظر روسيا حصول الحكومة على الثقة الأسبوع المقبل، وبعدها سيتم التواصل مع الوزراء اللبنانيين الجدد عبر رسائل تهنئة أولاً وبعدها عبر بحث الملفات المشتركة التي قد تُطرح في المستقبل.

ويشدّد بوغدانوف على أن روسيا حريصة على التعاون ومنح فرصة للحكومة، ويدعو الجميع الى إعطائها فرصة من أجل تمكينها من الإنجاز لأن الخيارات ضيقة والأولوية للإنقاذ.

المصدر نداء الوطن
شاهد أيضاً
أخبار لبنان

عون قرّر و”الأجهزة” تنفذ: ضرب الناشطين بيد من حديد

أخبار لبنان

عشية جلسة “الثقة”… انتشار أمني غير مسبوق في محيط البرلمان

أخبار لبنان

دياب تلقّى دعوة للمشاركة في اجتماع المجلس الشرعي الأعلى واعتذر عن عدم الحضور

أخبار لبنان

دولار الصيارفة يتحرر من جديد.. وحزب الله يجمّع دولارات مناصريه