موسكو لبيروت: “No Money”

يواصل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين وذلك للإطلاع على كل المواقف ولتكوين رؤية صحيحة للواقع، وفي هذا الإطار إلتقى بوغدانوف سفير لبنان في روسيا شوقي بونصّار، وأشار بيان صادر عن الخارجية الروسيّة أنه تم تبادل الآراء حول الاوضاع في لبنان والشرق الأوسط، وأكد الجانب الروسي موقفه المبدئي الداعم لسيادة لبنان الشقيق ووحدة أراضيه وسلامتها.

وعلمت “نداء الوطن” من مصادر متابعة أن بوغدانوف أبلغ السفير بو نصار إرتياح موسكو لتشكيل الحكومة وإنهاء حالة الفراغ المؤذي للبلاد، وأبلغه أيضاً عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض الصحف عن وجود هبة أو مساعدة مالية روسية إلى لبنان وفي التفاصيل، فإن روسيا على استعداد للتعاون مع الحكومة الجديدة لما فيه مصلحة لبنان واستقراره وأمنه، وتبدي حرصها على هذه الأمور وهي كانت قلقة من استمرار الفراغ لفترة طويلة ما قد يؤدي حسب رأيها إلى أزمات ليست فقط إقتصادية بل أمنية وهذا خطر جداً في ظل الأوضاع المتوترة في سوريا والعراق والشرق الأوسط ككل.

في الموازاة، تنتظر روسيا حصول الحكومة على الثقة الأسبوع المقبل، وبعدها سيتم التواصل مع الوزراء اللبنانيين الجدد عبر رسائل تهنئة أولاً وبعدها عبر بحث الملفات المشتركة التي قد تُطرح في المستقبل.

ويشدّد بوغدانوف على أن روسيا حريصة على التعاون ومنح فرصة للحكومة، ويدعو الجميع الى إعطائها فرصة من أجل تمكينها من الإنجاز لأن الخيارات ضيقة والأولوية للإنقاذ.