موسم الأمطار لم ينتهِ بعد.. ماذا ينتظر اللبنانيين في نهاية الأسبوع؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانا، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحوّل اعتبارا من بعد الظهر إلى غائم في المناطق الداخلية مع تساقط أمطار متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: ينحسر تدريجاً المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط حيث يتجه شرقا مع بقاء بعض التقلبات المحلية خاصة في المناطق الداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و23، وفي زحلة بين 9 و22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

– اليوم: غائم جزئيا إجمالا وارتفاع بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل، كما يتشكّل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانا، يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية، خصوصاً البقاع الشمالي مع احتمال حدوث برق ورعد.

– الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانا، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحوّل اعتبارا من بعد الظهر إلى غائم في المناطق الداخلية مع تساقط أمطار متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد.

– السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع على الجبال وفي الداخل، يتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات مساءً، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية خصوصاً في المناطق الداخلية.

– الأحد: غائم جزئيا إلى غائم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتشكّل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار محلية، خصوصاً في المناطق الشمالية والداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 16 درجة، في الداخل من 8 إلى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيّد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 في المئة.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,13.

– ساعة غروب الشمس: 19,06.