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موسى: الأمل في تأليف الحكومة ليس مفقوداً

منذ 7 دقائق
النائب ميشال موسى

النائب ميشال موسى

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اعتبر النائب “ميشال موسى”، في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان” أن “الأمل في تأليف الحكومة ليس مفقوداً وذلك تفادياً للفراغ في المرحلة المقبل ، لكنّ التأخّر في التشكيل أمر سيّء”، لافتًا الى أنّ “التواصل جارٍ بين الأفرقاء في موضوعي تأليف الحكومة والاستحقاق الرئاسي، إنّما هناك تعثّر لغاية اليوم بسبب الاختلافات السياسية وربط الموضوعين ببعضهما البعض”.

ونبّه إلى أنّ “التداعيات على البلد كبيرة في حال حصول الفراع الرئاسي، ولا سيّما أننا نمرّ في ظروف اجتماعية واقتصادية استثنائية”.

كما شدّد على “وجوب بذل جهود كبيرة للوصول إلى تأليف الحكومة وإتمام الاستحقاق الرئاسي، لأنّ البلد يحتاج إلى استقامة الأمور وسير المؤسسات الدستورية ومتابعة العديد من الملفات بينها ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وخطة التعافي والتواصل مع صندوق النقد الدولي، وذلك لاستعادة الثقة بلبنان”.

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