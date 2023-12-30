موسى: القرار 1701 لم يطبق بالشكل المطلوب

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى إلى أن القرار 1701 لم يطبق بالشكل المطلوب منذ تاريخ صدوره بسبب الخروقات الإسرائيلية، لافتاً إلى وجود مسعى لتطبيق هذا القرار شرط أن تتعهد إسرائيل بوقف الحرب على طول الحدود مع لبنان وفي النقاط المختلف عليها بوجه الخصوص.

وقال موسى في حديث لجريدة “الأنباء الالكترونية”: “يجب أن يكون هناك ضغط دولي على إسرائيل للالتزام بمضمون القرار، ولقد عوّدتنا على خرقها للقرارات الدولية، وخير دليل على ذلك القرار 425 الذي طُبق بقوة الدفاع عن لبنان”.

وعن زيارة محتملة لهوكشتاين إلى لبنان مطلع السنة الجديدة للبحث بتطبيق القرار، أشار موسى إلى أنه من الممكن أن يعمل هوكشتاين على هذا الموضوع، لافتا إلى أنه إذا نجح بترسيم النقاط المتنازع عليها إضافة إلى تلال كفرشوبا ومزارع شبعا فهذا جيد، معتبرا أن هوكشتاين يهمه بشكل أو بآخر الاطمئنان عن المخزون النفطي، وأن هذه الاتصالات تقود للحديث عن موضوع رئاسة الجمهورية.

وعن تفاصيل المبادرة الجديدة التي قد يطلقها الرئيس نبيه بري مطلع العام الجديد، أوضح موسى ألا شيء واضح بعد ولم يضع الرئيس بري آلية بهذا الخصوص بعد.