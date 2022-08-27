السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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موسى: حذرنا من واقع السجون كقنبلة جاهزة للانفجار

منذ دقيقتين
ميشال موسى

ميشال موسى

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أشار رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان النائب ميشال موسى، إلى أنه على “مدى سنوات طويلة حذرنا من واقع السجون كقنبلة جاهزة للانفجار”.

وقال في تصريح: “الاكتظاظ في أوجه في السجون والنظارات دون حلول تخفف منه، والمحاكمات تسير ببطء كبير، حيث عدد المسجونين غير المحكومين إلى ازدياد، إضافة إلى استسهال التوقيف عند البعض، وهناك كلام عن التقصير في التقديمات المعيشية والطبية، وتهديد الملتزمين بوقف تزويد السجون بالمواد الغذائية. كذلك الكلام عن وفيات نتيجة تقصير طبي او مشاكل داخل السجن”.

وطالب موسى وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي والحكومة، بـ”الاسراع في إيجاد الحلول لهذه الازمة المتفاقمة وإجراء تحقيق شفاف في حالات الوفاة ومعاقبة المقصرين، وتأمين ظروف معيشية وصحية افضل لاناس ظلمتهم الحياة او ظلموا انفسهم”.

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