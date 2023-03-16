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موسى: سنطلب دراسات إحصائيّة عن الزواج المُبكر والطلاق

منذ 38 دقيقة
جلسة للجنة حقوق الإنسان النيابية

جلسة للجنة حقوق الإنسان النيابية

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عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: ملحم خلف، حسن عز الدين، قاسم هاشم، حليمة القعقور، محمد خواجة، ميشال دويهي، وحضر عن وزارة العدل القاضيان أيمن أحمد وانجيلا داغر، وعن مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية فارس عادل أبي خليل، ممثلة وزير الشؤون الاجتماعية ريتا كرم، وعن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المقدم ربيع الغصيني.

وقال رئيس اللجنة: “تابعت لجنة حقوق الانسان مناقشة اقتراح القانون المتعلق بالزواج المبكر، وبعد المداولة ستطلب دراسات إحصائية حول الزواج المبكر والطلاق من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية لدى لجنة الإدارة والعدل عند دراستها هذا الموضوع وستتابع اجتماعاتها للبتّ في هذا الاقتراح”.

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