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موسى: لالتقاط الفرص والسعي لانتخاب رئيس جديد

منذ 5 ثواني
النائب ميشال موسى

النائب ميشال موسى

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أكد النائب ميشال موسى أنّ الاتفاق السعودي – الإيراني أرخى أجواء إيجابية داخليًا، داعيًا إلى التقاط الفرص والذهاب نحو الحوار من أجل الخروج من الأزمة إذ لا سبيل إلا الحوار من أجل التوصل إلى انتخاب رئيس.

وفي حديث إلى “صوت كل لبنان”، شدد موسى على أنّ لكل طرف وجهة نظر مختلفة من الاستحقاق، وتبديل المواقف ليس بالأمر السهل، ولكن على الأطراف كافة السعي إلى نقاش بنّاء من أجل تقريب وجهات النظر والذهاب باتجاه الحلّ.

موسى أكد أن ترشيح الرئيس نبيه بري لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية جدي، وهو يسعى لإنجاح هذا الترشيح علمًا أنّ السعي الأساسي هو لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واعتبر موسى أنه بصرف النظر عن أي أسماء تطرح، فالمطلوب الاتفاق على مواصفات الرئيس العتيد من أجل المرحلة المقبلة المتعلقة أولا بالوضع المعيشي المتردي، إضافة إلى الرؤية السياسية التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرحلة.

 

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