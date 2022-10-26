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موسى: لا فراغ في السلطة والمؤسسات ستكمل عملها

منذ 41 دقيقة
ميشال موسى

ميشال موسى

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أكد النائب ميشال موسى أن لا موعد محددا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، مستبعدا “انعقاد جلسة قبل الـ31 من تشرين الأول”.

ورأى في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان” أنه من المؤسف الوصول إلى ما نحن عليه، أي عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولا تأليف حكومة كاملة الصلاحيات خلال المهل الدستورية المحددة.

وأشار إلى أن “لا فراغ في السلطة، والمؤسسات ستكمل عملها”، لافتا إلى أن “الدستور واضح بأن الحكومة تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية من دون الإشارة إلى نوع الحكومة”.

وعن احتمال انسحاب وزراء “التيار الوطني الحر” من الحكومة، اعتبر أنه “سيكون هناك مشكلة كبيرة في الإدارة، ويجب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة الحياة للمؤسسات”.

ولفت إلى أن “هناك نية لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة للحوار وهو على تشاور مع الآخرين، ويبحث في آلية هذا الحوار وبنده الوحيد هو انتخاب رئيس جديد”، مضيفا أن “الحوار موجود ولكن ليس قبل تأكيد مشاركة الكتل كافة”.

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