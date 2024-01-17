موسى: المساعي الديبلوماسية لم تفشل في الملف الرئاسي.. ولكن!

أشار النائب ميشال موسى، اليوم الأربعاء، إلى أن “المساعي الديبلوماسية لم تفشل حتى الساعة في الملف الرئاسي، لكن تداعيات حرب غزة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تؤثر على الملف الرئاسي”.

وأكد في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن “التعويل هو على حركة الموفدين والاجتماع المقبل للجنة الخماسية”، مؤكداً “ضرورة ان تتوقف العمليات الإسرائيلية وينعم الجنوب بالهدوء، إلا أن الخوف يبقى من أن يقوم الإسرائيلي بمغامرة تستوجب الرد عليها”.

واعتبر موسى، أن “السعي جار من قبل كل الافرقاء الذين يراجعون لبنان للإقناع إسرائيل بالكف عن عملياتها ووقف اطلاق النار”. لافتاً إلى أنه “من الصعوبة أن تتخذ إسرائيل قرار حرب استنزاف لأن ذلك سيكون مكلفا عليها”.

وأشار إلى أن “ارتفع عدد النازحين في القرى الحدودية الجنوبية في ضوء توسيع إسرائيل لدائرة القصف”.

ولفت موسى في هذا السياق، إلى أن “تعمد إسرائيل أذية المدنيين اللبنانيين في الجنوب”.

وختم: “ضرورة إيلاء الدولة اهتماماً أكبر لهذه القضية لأنه مع استمرار القصف هناك خشية من ارتفاع نسبة النزوح”.