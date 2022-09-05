موظفو أوجيرو: نحن لا نعطّل السنترالات

أكد موظفو هيئة “أوجيرو”، أننا “لا نعطّل السنترالات لأننا لا نتوجه إليها أصلاً وهي تتوقف لنفاد المازوت فيها”.

وأضافوا بعد اجتماعهم، اليوم الاثنين، أن “الكرة اليوم في ملعب الدولة ونحن بحالة ترقب وانتظار ليبنى على الشيء مقتضاه ونحن إيجابيون أما إذا كانوا سلبيين فحلقة السنترالات المشغلة والمؤلفة من 21 سنترالاً حالياً ستتحول إلى صفر سنترال”، مؤكدين أن “الوضع التفاوضي لا يزال قائماً والاضراب باق”.

وتواصل نقابة موظفي هيئة أوجيرو إضرابها الذي أعلنته في 30 آب الفائت، اعتراضاً على عدم تصحيح أجور العاملين في الهيئة. ومع أن وزارة الاتصالات تعمل على مسار الحل، إلاّ أن لا خطوات عملية بعد، الأمر الذي يؤثّر سلباً على أعمال الصيانة وتعبئة المازوت لمحطات الإرسال في المناطق، ما يجعل الكثير من السنترالات تتوقّف عن العمل متسبّبة بانقطاع الإنترنت والاتصالات. ولا يقتصر الأمر على خدمات أوجيرو، بل يطال الانقطاع خدمات شركتيّ الخليوي تاتش وألفا، إذ تعتمدان على سنترالات الهيئة لتقوية الإرسال والإنترنت.