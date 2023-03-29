موظفو أوجيرو يردون على بيان وزير الاتصالات

من أحد مراكز أوجيرو

ردت نقابة موظفي أوجيرو على تصريحات وزير الاتصالات جوني القرم، بعقد اجتماع، بحثت خلاله بآخر المستجدات المتعلقة بالإضراب وكيفية الرد على الوزير.

فيما شدّد الاجتماع على أن “الهيئة تتمتّع باستقلالية مالية إدارية، أما تعديل الرواتب فهو بحاجة إلى موافقة مجلس إدارة ووزير وصاية ووزير المال”.

وذكّرت النقابة في بيان :

– تم تقديم المطالب منذ أكثر من شهرين وبناء عليه فإن هناك إضراب تحذيري ليوم واحد ولم نلقَ أذاناً صاغية وبعد الإضراب الثاني أتى تصريح يوم الثلاثاء 21 أذار بشكل مفاجئ بعدم تعديل رواتب هيئة أوجيرو.

– من يهدّد الأمن، الصحة، والتربية هو من يعرقل تعديل رواتبنا ودفع مستحقات الهيئة للقيام بأعمال الصيانة والمتابعة وحقوق المواطنين للحفاظ على استمرارية القطاع.

– تم تقديم اكثر من اقتراح لخارطة طريق لم تلقَ آذاناً صاغية قبل الإضراب التحذيري.

– اضراب نقابة أوجيرو لا ينتمي إلى أي حركة سياسية وموظفي الهيئة ينتمون إلى عائلة واحدة ولا يمكن تخوين أي طرف منهم.

– ننفي كل الاتهامات السياسية التي توجه إلى موظفي وعمال هيئة اوجيرو.

ورأت في ختام بيانها، أن “التفاوض في ظل استمرار الإضراب ترعاه المعاهدات الدولية الموقعة من الدولة اللبنانية بالإضافة إلى قانون العمل اللبناني”.