موظفو الإدارة العامة: للاستمرار بالإضراب

أكدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار بالإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب.

وأعلنت الهئية في بيان، أنه “عطفاً على البيان الصادر عن الرابطة بتاريخ 2022/6/8 والذي أوردت فيه مطالبها المحقة، واعلنت بموجبه الإضراب العام والمفتوح، وبعد مضي ما يزيد على الأسبوع من دون أن تلقى مطالبنا آذاناً صاغيةً من المسؤولين، شكرت جميع الزملاء على حسن تجاوبهم وإلتزامهم المشرف، مؤكدة الإستمرار بالإضراب المفتوح الى حين تحقيق المطالب .”

وفي وقت سابق، نفذ موظفو القطاع العام اعتصاماً أمام سرايا طرابلس بمشاركة حراك متقاعدي قوى الأمن الداخلي.

وألقى عضو من الهيئة الإدارية للرابطة كلمة قال فيها: “لقد صبرنا كثيرا وكفى اذلالا. تحملنا ما لا يحتمل حتى وصل الجوع والمرض الى عائلاتنا ونحن نسمع من المسؤولين وعودًا بتحسين اوضاعنا ولكن دون جدوى. ساءت اوضاعنا المعيشية والحياتية والاستشفائية ونحن كموظفين وعسكريين نعيش تحت خط الفقر ولقمة العيش نعمة من الله، وليست منة من احد في الوقت الذي تهدر فيه الاموال العامة دون حسيب او رقيب”.

وأضاف: “ان محاربة الفساد والسرقة ليست من مسؤولية الموظف، فيا ايها المسؤولون حاسبوا واسترجعوا اموال الشعب اللبناني المنهوبة اما المس بكرامة الموظف فخط احمر”.