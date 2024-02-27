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موظفو الإدارة العامة: لن نقبل بأي مرسوم فيه ظلم لنا

منذ 58 دقيقة
اضراب

اضراب

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صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:

“بلغنا أن هناك توجها لدى الحكومة الى تخفيض قيمة البدل الذي كان مطروحا في المشروع الذي عرض علينا اثناء لقاء دولة رئيس الحكومة.

لذا نؤكد أن هذا الأمر لن يعيد الموظفين إلى عملهم وإن حاولت الحكومة تخفيض عدد أيام الحضور، اذ لا بد من تخفيضها مع الإبقاء على قيمة البدل، مع تأكيدنا ان هذا المطلب كمرحلة موقتة لا تتعدى الـ ٣ أشهر تتمكن الحكومة خلالها من تصحيح الرواتب بشكل لا يقل الحد الادنى في الإدارة العامة عن ٧٠٠$.

فلسنا مكسر عصا لأحد، ولن يقبل الموظفون بهذه الإهانة.

وقد تقدم التجمع بعدة اقتراحات تؤمن العدالة بين القطاعات بحسب الأعباء المفروضة وبحسب الظروف المشابهة.

لن نقبل بأي مرسوم فيه ظلم لموظفي الإدارة العامة”.

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