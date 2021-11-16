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موظفو الإدارة العامة: نفد صبرنا

منذ 3 ساعات
موظفو الادارة العامة

موظفو الادارة العامة

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اصدرت “الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة” بياناً، رفضت فيه “اقتراحات الحلول لإنقاذ ما تبقى من الادارات العامة وموظفيها، وهو مستنكر ولأن الصبر قد نفد”.

ودعت الهيئة “العاملين في الإدارة العامة الى عقد جمعيات عمومية طارئة في كل الإدارات، في الأولى بعد ظهر غد الأربعاء، لمناقشة توصية الهيئة الإدارية بالعودة الى الإضراب المفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 23- 11- 2021، إذا لم تتوصل اللجنة الوزارية في اجتماعها الذي سيعقد الخميس، الى الاتفاق على تلبية مطالب الرابطة التي تشكل الحد الأدنى من الحقوق بل من الحاجات الأساسية للموظفين، على ان تبقى الهيئة الإدارية في متابعة حثيثة للمستجدات بحيث يبنى على الشيء مقتضاه”.

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