موظفو الصيانة في "اللبنانيّة" توقّفوا عن العمل: نخلي مسؤوليتنا عن أيّ ضرر

وجه موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع رفيق الحريري الجامعي – الحدت كتابًا إلى كل من رئيس الحكومة، وزير التربية والتعليم العالي، رئيس الجامعة اللبنانية، وزير العمل، رئيس الاتحاد العمالي العام، مجلس الإنماء والإعمار، شركة دنش وكل من يعنيه الأمر، لفتوا فيه إلى عدم تمكنهم من الحصول على رواتبهم، ولا حتى الحصول على المساعدة من الهيئة العليا للإغاثة، “بعد تعسر المشاورات والمباحثات مع جميع الجهات المعنية لإيجاد حل لمشكلة موظفي الصيانة والتشغيل من ديمومة العمل والرواتب المتأخرة منذ أكثر من شهرين، وآخرها نقل اعتماد من الهيئة العليا للإغاثة إلى مجلس الإنماء والإعمار لدفع مستحقات الصيانة والتشغيل، وبعد عدة مراسلات وعدة مشاورات ولقاءات مع جميع الجهات المعنية”.

وقالت لجنة الموظفين في بيان اليوم: “نظرًا للأوضاع المعيشيّة الصعبة التي نعيشها جئنا بكتابنا هذا نبلغكم آسفين بعدم قدرة جميع العمال والموظفين على الاستمرار بالحضور إلى مراكز عملنا في الجامعة، وأنّه قد توقفنا عن أداء جميع أعمال الصيانة والتشغيل ابتداء من تاريخه رافعين عن أنفسنا أي مسؤولية كانت من أي ضرر أو عطل قد ينتج عن هذا التوقف.

لذلك جئنا بكتابنا هذا طالبين من كل المعنيين والمسؤولين المذكورين أعلاه باتخاذ كل الخطوات اللازمة للحفاظ وللحصول على حقوق عمال وموظفي الصيانة، كما نطالب المعنيين على الحفاظ على كيان الجامعة اللبنانية واستمرارها”.

وختموا: “نحن موظفي الصيانة والتشغيل، نخلي مسؤوليتنا كاملة عن أي ضرر قد يحصل”.