موظفو القطاع العام ينضمون إلى الإضراب غداً

صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:

استكمالا لتحركاتها الاخيرة وفي ظل استمرار الظروف العصيبة التي يمر فيها وطننا لبنان على صعيد الوضع الإقتصادي والصحي، وفي ظل الضغوط النفسية التي يتعرض لها الموظفون في ظل إرتفاع الدولار ما انعكس سلباً على رواتبهم بحيث خسرت من قيمتها الشرائية بنسبة ١٢٠% وأكثر، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية من دون حسيب او رقيب وبعد أن وصلت أوضاعنا المعيشية والحياتية إلى التدهور وبالتالي لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف من الظروف.

فالمطلوب اليوم هو إستعادة كرامة الموظف وتعزيز مكانته، فالمسالة اليوم ليست تقاعس أو تكاسل أو إستعطاء، إنما هي إستعادة الحقوق المهدورة والكرامة المسلوبة.

إن كل هذه العوامل باتت تفرض علينا التحرك رفضاً لهذا الواقع المرير والأليم ودفاعاً عن حقنا بالعيش الكريم.

وتماشيا مع الاضراب الذي دعت له الاتحادات والروابط وهيئة التنسيق النقابية غدا، ايمانا منها بتوحيد العمل النقابي في لبنان،

فإن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تدعو جميع موظفي القطاع العام دون استثناء إلى إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري يومي الأربعاء والخميس ٢٦ و٢٧ آيار على ان يكون نهار الجمعة الواقع بتاريخ ٢٨ آيار اعتكاف امام الوزارات دون عمل وانهاء الدوام عند الساعة الحادية عشر.

وذلك من أجل تحقيق المطالب التالية:

أولا: ابقاء المداورة ٥٠% كحد أقصى بسبب الأوضاع الإقتصادية والصحية.

ثانيا :إصدار مذكرة بتعديل الداوم من الإثنين إلى الخميس من الساعة ٨ صباحا ولغاية الساعة الرابعة عشر ظهراً ونهار الجمعة من الساعة ٨ صباحا ولغاية الساعة الحادية عشر ظهراً

ثالثا: رفع بدل النقل اليومي..

رابعا: إعطاء موظفي القطاع العام المواد الغذائية المدعومة إسوة بعناصر الأجهزة الأمنية ( الجيش – قوى الأمن الداخلي) والدخول إلى المؤسسات التعاونية التابعة لهما أو إعتماد تعاونيات إستهلاكية تؤمن الإحتياجات المطلوبة

خامسا: منح الموظف بونات بنزين

سادسا: إفادة الموظف من البطاقة التمويلية.

سابعا: البحث في تعديل التعرفة الطبية والإستشفائية ومنح التعليم لدى تعاونية موظفي الدولة.

أيها الزملاء والزميلات

في هذه المواقف الصعبة والظروف القاسية التي نمر بها أثبت كل فرد منكم جدارته وتفانيه في عمله، فالعمل ليس مجرد روتين يومي بل هو مسؤولية وأمانة في أعناقنا، فمن يعمل بكل هذا الجهد والإخلاص جدير بالثناء والبقاء في المقدمة دوماً، وجل ما نقوم به هو المحافظة على استمرارية الادارة العامة في لبنان .

كما عهدناكم ستكونون على قدر المسؤولية في العمل على تحقيق المطالب بتحركاتكم عشتم وعاشت الادارة العامة.