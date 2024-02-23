موظفو المديرية العامة للزراعة: مستمرّون بالإضراب حتى تحقيق المطالب

صدر عن موظفي المديرية العامة للزراعة البيان الآتي:

“يؤكد موظفو المديرية العامة للزراعة استمرارهم بالتوقف عن العمل في كافة المديريات والمصالح والمراكز ومراكز الحجر الزراعي والبيطري على كافة المعابر الحدودية، حتى تحقيق مطالب موظفي القطاع العام المحقة والتي تؤمن لهم الحياة الكريمة كما يؤكد موظفو المديرية العامة للزراعة تضامنهم مع موظفي المراكز الحدودية ضدّ أي محاولات ضغط أو تهديد”.

هذا واجتمعت لجنة العاملين في وزارة الاعلام، بعد لقائها مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري والمدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه، يوم الأربعاء 21\2\2024 واعلنوا الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الاعلام ابتداء من تاريخ نشر البيان الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها ادارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها.

فيما وأعلن موظفو مديرية حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد في المحافظات إضراباً مفتوحاً يشمل جميع القطاعات، من كيل ورقابة ومرافق وإدارة “إلى حين تأمين الراتب الذي يحافظ على كرامة الموظف”.

كما وأعلن موظفو دائرة نفوس النبطية وأقلام النفوس في النبطية وجباع وميس الجبل (موقت في النبطية) في بيان، “الاضراب المفتوح احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، ورواتبهم المتدنية وعدم إعطائهم حقوقهم بالنسبة للتعويضات، إضافة إلى الغبن الكبير والظالم الذي يتم التعامل به بين الموظفين وبين الوزارات والتفاوت غير العادل بإعطاء الرواتب والانتاجية.