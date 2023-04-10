موظّفو الصيانة في مستشفى الحريري يتوعّدون بالتصعيد.. ماذا يحصل؟

أعلن موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع رفيق الحريري الجامعي – الحدت، في بيان، أن “شركة دنش للمقاولات والتجارة قد توقفت عن جميع الأعمال في الجامعة بتاريخ 31/01/2023 ولم يتم تسليم أعمال الصيانة والتشغيل إلى أي مقاول أو إلى جهة أخرى”.

كما أعلنوا أن “مناقصة التشغيل والصيانة للمجمع المذكور أعلاه قد طرحت أكثر من مرة من قبل مجلس الإنماء والإعمار والجامعة اللبنانية، ومع ذلك لم يتقدم أي مقاول. وبعد الاجتماع مع رئيس الحكومة ورئيس الجامعة ومع رئيس الاتحاد العمالي العام ونزولًا عند طلبهم وتمنيهم علينا باستمرارنا بتشغيل أعمال الصيانة وبالرغم من استمراريتنا بتأمين المرفق العام، ما زال الوضع على حاله بلا مقاول ولا رواتب للموظفين منذ أكثر من شهرين، وبمبادرة منا حاولنا إيجاد حلول ولكن من دون جدوى، وقد صلنا إلى طريق مسدود، ولم يعد بمقدور الموظف متابعة العمل بالمجمع من دون راتب، لذلك نجد أنفسنا مضطرين الى اتخاذ خطوات تصعيدية ابتداء من يوم الثلاثاء الواقع في 11/04/2023 وإخلاء الموظفين والعمال من مكان عملهم”.

وتوجهوا إلى جميع المسؤولين والمعنيين لتحمل “كامل المسؤولية عن أي عطل أو فقدان أي شيء قد ينتج عن توقف أعمال الصيانة والتشغيل، ابتداء من 11/04/2023، ولتتحمل كل جهة معنية مسؤوليتها نتيجة هذا التوقف عن العمل لحين إيجاد حل لوضع الموظفين. ونحن كموظفي الصيانة والتشغيل نخلي مسؤوليتنا كاملة عن اي ضرر قد يحصل”.

ودعوا إلى التجمع غدًا الثلاثاء أمام المبنى الفني الساعة التاسعة صباحًا بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووسائل الإعلام.