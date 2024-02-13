موظّفو شركتي الخليوي يعلنون فكّ الإضراب.. إليكم التفاصيل

استقبل النائب فريد هيكل الخازن، في دارته في جونية، نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي.

وبنتيجة الاجتماع، أعلنت النقابة فكّ الاضراب بمبادرة حسن نية من دارة الخازن وتسليم بطاقات التشريج الى السوق.

بالمقابل، نقل الخازن عن وزير الاتصالات التزامه وسعيه العمل بجهد على تحصيل حقوق الموظفين ورواتبهم لما فيه مصلحة قطاع الاتصالات.

وجرى أثناء الاجتماع اتصال مع رئيس لجنة الاتصالات النائب ابراهيم الموسوي ومقرر اللجنة النائب قبلان قبلان اللذين باركا هذه المساعي الخيرة لما فيه مصلحة الجميع.

وشكرت النقابة النائب الخازن والجميع على هذه المساعي الخيّرة.