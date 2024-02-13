الثلاثاء 3 شعبان 1445 ﻫ - 13 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موظّفو شركتي الخليوي يعلنون فكّ الإضراب.. إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
الخليوي

الخليوي

A A A
طباعة المقال

استقبل النائب فريد هيكل الخازن، في دارته في جونية، نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي.

وبنتيجة الاجتماع، أعلنت النقابة فكّ الاضراب بمبادرة حسن نية من دارة الخازن وتسليم بطاقات التشريج الى السوق.

بالمقابل، نقل الخازن عن وزير الاتصالات التزامه وسعيه العمل بجهد على تحصيل حقوق الموظفين ورواتبهم لما فيه مصلحة قطاع الاتصالات.

وجرى أثناء الاجتماع اتصال مع رئيس لجنة الاتصالات النائب ابراهيم الموسوي ومقرر اللجنة النائب قبلان قبلان اللذين باركا هذه المساعي الخيرة لما فيه مصلحة الجميع.

وشكرت النقابة النائب الخازن والجميع على هذه المساعي الخيّرة.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب نبيل بدر
    بدر في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد: وحدها الرجال ترحل
    قوى الأمن الداخلي
    صّورة.. عبوة وقذائف في طرابلس وقوى الأمن تتحرك
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    ميقاتي: فلتكن عودة الجميع إلى طاولة مجلس الوزراء من دون تشنجات

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    أكبر فرق الجيش الإسرائيلي تغادر غزة إلى الحدود مع لبنان.. هل تتسع رقعة الحرب؟
    عناصر تابعين لحزب الله
    رويترز تكشف عن تفاصيل خطة فرنسا لإنهاء الحرب في جنوب لبنان