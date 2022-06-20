الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
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موقف الرئيس عن الاستشارات النيابية.. مكتب ميقاتي يوضح

منذ ساعة واحدة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الآتي:

“يتم التداول بأخبار وتسريبات عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بموقف الرئيس ميقاتي من موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد.

من الواضح أن هذه الاخبار هدفها استدراج ردة فعل من الرئيس ميقاتي، علما ان دولته كان واضحا منذ البداية بإعلانه ان لا موقف من قبله قبل كلمة السادة اعضاء مجلس النواب. وفي هذا الاطار فإننا نؤكد أنّ كلّ ما ينسب الى مصادر الرئيس ميقاتي غير صحيح، وان اي خبر يتعلق بالرئيس ميقاتي لا يعتد به ما لم يكن صادرا عنه شخصيا او عن مكتبه الاعلامي.

فاقتضى التوضيح.”

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