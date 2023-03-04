موقوفان بجرم النصب والاحتيال.. هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المسّتمرة للحدّ من جرائم النصب والاحتيال، وفي سياق التحقيق الذي أجرته مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول إدعاء إحدى المواطنات بحق كل من:

ع. ط. (مواليد عام 1957، لبناني)

ع. ب. (مواليد عام 1963، لبناني)

بجرم نصب واحتيال، وانتحال صفة.

وفي التفاصيل، أقدم الأول على إيهام الضحية أنها تحت تأثير السحر، وبغية التخلص منه أرسلها الى الثاني الذي ينتحل صفة رجل دين من الجنسية المغربية ويقيم داخل فندق في محلة طبرجا، حيث قصدته المدعية مرات عدّة، وكان يرتدي لباس رجل دين ويقوم بإشعال البخور وبمسح جسد الضحية بمواد سائلة، وكان يطلب من الأخيرة مبالغ مالية كبيرة بدل اتعاب وثمن المواد التي يستخدمها، وتمكّن من الاستحصال منها على ما يقارب الـ50،000 دولار أميركيّ.

على الأثر، ونتيجة المتابعة وعمليات الرصد والتعقّب، توصّلت هذه المفرزة الى تحديد مكان تواجدهما، وألقت القبض عليهما.

وضبطت في منزل (ع. ط.) استمارات تتعلق بتقديم طلبات جنسية الى جمهورية اطلانتس، إضافة الى حوالات من إحدى شركات تحويل الأموال تحمل اسم الضحية. كما عثر بحوزة (ع. ب.) على بطاقات باسمه يستخدمها في عملياته، منها أنّه رئيس سفراء السلام حول العالم، بطاقة صادرة عن منظمة السّلام والازدهار العالمي، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنّه ليس طبيباً لدى أحد المستشفيات في لبنان.

في حين أنكر الثاني انتحاله صفة رجل دين مغربي وبالاستحصال على الأموال من الضحية، على الرغم من وجود إيصالات من إحدى شركات تحويل الأموال تُثبت تقاضيه مبالغ مالية من المدعية.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائيّة الكائن في مبنى ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتصال على الرقم: 810170-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.