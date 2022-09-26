الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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موقوفون في قضية المرفأ أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام... من هم؟

منذ ساعة واحدة
انفجار المرفأ

انفجار المرفأ

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أعلن عددٌ من الموقوفين في قضيّة انفجار مرفأ بيروت، انضمامهم إلى الموقوف سامي حسين، وبدء الإضراب المفتوح عن الطّعام، إلى حين إطلاق سراحهم.

وقد أبلغ المعتقلون، آمري السّجون “أنّهم يفضّلون الموت بكرامتهم، أفضل من الظّلم الّذي يطالهم، والاستنكاف عن الحقّ وعدم تعيين محقّق عدلي يخلي سبيلهم لأسباب يجهلونها”، مؤكّدين عزمهم “الاستمرار بالإضراب المفتوح عن الطّعام حتّى لو كلّفهم حياتهم، لأنّ لا شيء يخسرونه تجاه هذا الكمّ من اللّامبالاة والتّقاعس”. وحمّلوا القضاة المعنيّين “مسؤولية تدهور صحّتهم، وما سينجم عن هذه الحركة الاحتجاجيّة”.

مع الإشارة إلى من بين الموقوفين: عبد الحفيظ القيسي، سليم شبلي، ميشال نحول، محمد العوف، مصطفى سليم فروخ، سامر رعد وشفيق مرعي، وهم يعانون من أمراض مزمنة في القلب وفقدان نظر وغيرها…

يُذكر أنّ المعتقلين موزَّعون بين سجن الشرطة العسكرية في الريحانية، أمن الدولة والمقر العام لقوى الأمن الداخلي.

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