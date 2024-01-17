مولوي التقى نظيره القطري في الدوحة.. وبحثٌ في سبل التعاون الأمنيّ

استعرض وزير الداخلية بسام مولوي مع وزير الداخلية القطري قائد قوة (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، في مركز القيادة الوطني، علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.

وشكر مولوي الشيخ آل ثاني على دعم قطر الدائم للبنان في المجالات كافة لا سيما السياسية والأمنية، مؤكدًا أهمية التعاون لما فيه خير البلدين.‏

هذا وقام مولوي والوفد المرافق بزيارة لمركز قيادة أمن بطولة كأس أمم آسيا، حيث اطلعوا على سير العمل والخطط الأمنية المرسومة، وآلية التنسيق والاتصال بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية الرامية لتحقيق أمن وسلامة المشاركين في البطولة الآسيوية.