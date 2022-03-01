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مولوي التقى وزير الطاقة الكويتي

1 - مارس - 2022
مولوي ووزير الطاقة الكويتي

مولوي ووزير الطاقة الكويتي

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التقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في تونس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الداخلية بالوكالة في دولة الكويت الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، في حضور الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء محمد الشرهان.

وخلال اللقاء، جدد مولوي تقديره ل”الجهود التي تبذلها دولة الكويت في إطار المبادرة الخليجية لإعادة بناء الثقة”.

وشكر الوزير الفارس نظيره مولوي على “الجهود التي يقوم بها في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدرات الى دول الخليج العربي، وعلى المواقف الاستثنائية التي يتخذها حفاظا على العلاقات التاريخية بين البلدين”.

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