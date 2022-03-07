مولوي: الميغاسنتر خطوة اصلاحية لكن الاهم عدم تأجيل الانتخابات

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وعرض معه شؤون وزارته وملف “الميغاسنتر”.

وقال الوزير مولوي: “اجتمعت مع دولة رئيس الحكومة للبحث في موضوع “الميغاسنتر”، وقد أكد دولة الرئيس وأنا تأييدنا انشاء “الميغاسنتر” كخطوة اصلاحية ضرورية للمواطنين والانتخابات، إنما هناك ثلاث عقبات قانونية ولوجستية ومالية. طلب دولة الرئيس ان تتشكل ضمن اللجنة الوزارية التي ستجتمع بعد ظهر اليوم ثلاث لجان فرعية هي اللجنة القانونية لدراسة الأمور القانونية وإيجاد الحلول لها، وفي حال إستقر رأي اللجنة على وجوب تعديل قانوني، اعداد مشروع القانون فورا ورفعه الى مجلس الوزراء لأخذ الموقف القانوني والدستوري منه، ثم احالته الى مجلس النواب. وبالتوازي تجتمع اللجنة اللوجستية لايجاد الحلول اللوجستية ولبيان مدى امكان تنفيذ الميغاسنتر في الوقت المتبقي. كما ان وزير المال موجود لبيان مدى امكان تلبية الحاجات المالية لانشاء الميغاسنتر في هذا الوقت الضيق”.

اضاف: “شدد دولة الرئيس، كما شددت أنا، على عدم تأجيل الانتخابات ولو دقيقة واحدة. نحن نؤكد ان الميغاسنتر خطوة اصلاحية لكن الاهم هو عدم تأجيل الانتخابات. يجب ايجاد الحلول القانونية ورفعها الى مجلس النواب عند الاقتضاء بالسرعة الممكنة ، وفي الوقت نفسه العمل على البحث في مدى امكانية التنفيذ اللوجستي وايجاد التمويل المناسب”.

كما استقبل ميقاتي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الجزائر رمطان لعمامرة على راس وفد، في حضور سفير الجزائر عبد الكريم الركايبي، ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وخلال الاجتماع، جرى عرض العلاقات الثنائية بن البلدين والتعاون في المجالات كافة. واطلع الوزير الرئيس ميقاتي على التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر في الاول والثاني من تشرين الثاني المقبل.

وطلب الرئيس ميقاتي من الوزير الجزائري ان تستثني الحكومة الجزائرية لبنان من قرار وقف تصدير السكر للخارج، لتأمين حاجة السوق اللبناني.