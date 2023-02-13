الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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مولوي بحث مع فرونتيسكا في الأوضاع العامة

منذ 8 دقائق
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا

وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا

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إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه، في الوزارة، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا، وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والتحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية للانتخابات البلدية المقبلة.

وبحث مولوي مع النائب راجي السعد في شؤون تتعلق بمنطقة الجبل.

وإلتقى النائب نبيل بدر، وبحث معه في الأمور الخدماتية والإنمائية لمدينة بيروت.

واستقبل مولوي النائبين أحمد الخير وعبد العزيز الصمد وبحث معهما في شؤون شمالية وما يتعلق منها بمنطقتي المنية والضنية.

واجتمع مع النائب السابق فارس سعيد/ كما استقبل مولوي وفداً من أصحاب المولدات الكهربائية بحث معه في مشاكل القطاع.

وإلتقى محافظ بيروت القاضي مروان عبود مع وفد من كتاب العدل وعرضوا مطالبهم في ما يتعلق بالمعاملات المتعلقة بهيئة إدارة السير.

واستقبل وفداً من فوج إطفاء طرابلس ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وتم البحث في واقع الفوج وما يعانيه.
والتقى رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، ثم سفيرة الحركة المسيحية ضد التعذيب Acat أنطوانيت شاهين، التي شرحت له القضايا التي تعمل عليها الحركة، حفاظاً على حقوق الإنسان.

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