مولوي بحث مع وزير التربية إجراءات المواكبة للامتحانات الرسمية

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي.

وتم البحث بين الوزيرين في الاجراءات التي تواكب انطلاق الامتحانات الرسمية.

والتقى سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي وتم البحث في التطورات والعلاقات الثنائية وشؤون ذات اهتمام مشترك.

واجتمع مولوي بعد الظهر مع المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم عرض لآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وعرض للأوضاع العامة مع النائب فيصل الصايغ.

كذلك بحث مع النائبين محمد سليمان وأحمد الخير شؤون منطقتي المنية وعكار.

بعد اللقاء، اوضح سليمان انه “جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد وموضوع إقرار قانون التجنيس والأشخاص الذين سقطوا سهوا في مرسوم التجنيس 1994، كما تم البحث في شؤون محافظة عكار والمشاكل التي تعاني منها البلديات نتيجة عدم دفع مستحقاتها من عائدات الصندوق البلدي المستقل والخلوي، الأمر الذي أدى الى تراجع في عملها والى تفاقم المشاكل وخصوصا مشكلة النفايات وعدم دفع أجور موظفيها”.

ونقل سليمان عن الوزير مولوي انه “تم إقرار مرسوم عائدات الصندوق البلدي لعام 2019، وأن الوزير يعمل على تسريع إقرار عائدات الخلوي للبلديات، وهو على متابعة مستمرة مع وزير المالية للأسراع في إقراره”.