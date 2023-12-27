مولوي بعد لقائه عودة: لإبعاد لبنان عن الحرب.. وضرورة انتخاب رئيس

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة اليوم، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.

مولوي قال إنّه وضع المطران عودة “في صورة التحضيرات الأمنية الخاصة بالأعياد، والتنسيق قائم لحفظ الأمن والنظام في بيروت وكافة المناطق اللبنانية، كما وأن الأجهزة الأمنية تتابع عملها بشدّة وستقوم بواجباتها كافة”.

وأضاف مولوي: “نتابع عملنا بشدّة ووفق الواجب ونشدّد كما شدّد المطران عودة على إبعاد لبنان عن الحرب”، مؤكدًا “ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن وضرورة تحمّل السياسيين لمسؤولياتهم”.