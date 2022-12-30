مولوي: حواجز مفتعلة ليلة رأس السنة.. ولا تساهل مع مطلقي النار

أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أننا “سنقيم حواجز مفتعلة ليلة رأس السنة تجنبًا للسرعة”، مشيرًا إلى أنّه “ستكون 350 كنيسة محميّة، و519 ضابطاً منتشراً على الأرض، و7700 عنصر و433 دورية منتشرة لحفط الأمن والنظام ليلة رأس السنة، وسأسهر على حفظ الأمن والأمان، والخطة الأمنية تمتدّ إلى ما بعد 1-1-2023”.

كما طالب مولوي المواطنين بالتعاون مع القوى الأمنية حفاظًا على النظام ليلة رأس السنة والتقيّد بالتعليمات الأمنية الواضحة، وإدراك خطورة إطلاق النار العشوائي حيث لن يكون هناك أيّ تساهل في هذا الخصوص.

وعن الاعتداء على مبنى قناة “الجديد”، قال: “تمّ وضع كاميرات مراقبة على جسر الكولا ضمن الإجراءات الأمنية لحماية مبنى قناة “الجديد”، وسنقوم بتشديد الاجراءات ولن نترك هذه القضية، والقوى الأمنية تأخذ إجراءاتها ونريد الوصول للحقيقة”.