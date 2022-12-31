مولوي: عام ٢٠٢٣… الى الأمان سِر

غرّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر “تويتر”:

“عام ٢٠٢٣… الى الأمان سِر

أمان الجمهورية اللبنانية

دولة القانون والشرعية

أمان اللبنانيين مقيمين ومغتربين

الأمان مسؤوليتنا جميعاً

كل عام ووطننا والعالم بأسره بخير”.

وأرفق التغريدة بهاشتاغ “‫#رأس_السنة_2023‬”.

عام ٢٠٢٣… الى الأمان سِر

أمان الجمهورية اللبنانية

دولة القانون والشرعية

أمان اللبنانيين مقيمين ومغتربين

الأمان مسؤوليتنا جميعاً

كل عام ووطننا والعالم بأسره بخير #رأس_السنة_2023 pic.twitter.com/TUAwMwbdhx — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) December 31, 2022