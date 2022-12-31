مولوي: عام ٢٠٢٣… الى الأمان سِر

غرّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر “تويتر”:
“عام ٢٠٢٣… الى الأمان سِر
أمان الجمهورية اللبنانية
دولة القانون والشرعية
أمان اللبنانيين مقيمين ومغتربين
الأمان مسؤوليتنا جميعاً
كل عام ووطننا والعالم بأسره بخير”.
وأرفق التغريدة بهاشتاغ “#رأس_السنة_2023”.
عام ٢٠٢٣… الى الأمان سِر
أمان الجمهورية اللبنانية
دولة القانون والشرعية
أمان اللبنانيين مقيمين ومغتربين
الأمان مسؤوليتنا جميعاً
كل عام ووطننا والعالم بأسره بخير #رأس_السنة_2023 pic.twitter.com/TUAwMwbdhx
— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) December 31, 2022