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مولوي: عام ٢٠٢٣… الى الأمان سِر

منذ 6 دقائق
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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غرّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر “تويتر”:

“عام ٢٠٢٣… الى الأمان سِر
أمان الجمهورية اللبنانية
دولة القانون والشرعية
أمان اللبنانيين مقيمين ومغتربين
الأمان مسؤوليتنا جميعاً
كل عام ووطننا والعالم بأسره بخير”.

وأرفق التغريدة بهاشتاغ “‫#رأس_السنة_2023‬”.

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