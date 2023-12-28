مولوي عن حادثة التلفريك: عدم الصيانة جعل المواطنين "رهينة" ما حصل

أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اليوم الخميس خلال جولته في بيروت، إلى أن “حادثة التلفريك دليل على عدم المسؤولية التي اعتاد عليها البعض وعدم الصيانة جعل المواطنين رهينة ما حصل، وكل الفضل يعود للجيش والدفاع المدني في إنقاذ المواطنين العالقين”.

وأضاف، “مستمرون في إنماء بيروت ومشروعنا هو مشروع الحياة والأسواق التجارية عادت لتفتح أبوابها”.

وتابع مولوي، “مؤتَمنون على العاصمة بيروت وندعو الأخوة العرب إلى زيارة المدينة”.

وعن ليلة رأس السنة، أكد أن “وضعنا خطة محكمة لمواكبة ليلة رأس السنة وسنتشدد في مكافحة وتوقيف مطلقي النار”.

وكان قد أدّى عطل ميكانيكي في تلفريك جونية إلى اصطدام مقصورتين ببعضهما، وتوقّف حركة الرحلات صعودًا ونزولًا.