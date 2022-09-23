الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
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مولوي في العيد الوطني السعودي: المملكة سياسة منفتحة برؤية وطموح

منذ ساعة واحدة
بسام مولوي

بسام مولوي

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غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي عبر حسابه على “تويتر” ‏لمناسبة العيد الوطني ‏السعودي: “92 عاماً من العطاء والخير. المملكة العربية السعودية تاريخ كبير وحضارة عريقة، وسياسة منفتحة برؤية وطموح. هنيئاً ‏لكم الدار ومنا لكم المحبة والوفاء ودوام الأمن والأمان”.‏

وكان غرّد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري على حسابه على “تويتر”: “من بيروت نحتفي بِاليوم الوطني السعودي 92 للمملكة العربية السعودية، ونتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة – حفظها الله -، وللشعب السعودي الكريم”.

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