مولوي في العيد الوطني السعودي: المملكة سياسة منفتحة برؤية وطموح

غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي عبر حسابه على “تويتر” لمناسبة العيد الوطني السعودي: “92 عاماً من العطاء والخير. المملكة العربية السعودية تاريخ كبير وحضارة عريقة، وسياسة منفتحة برؤية وطموح. هنيئاً لكم الدار ومنا لكم المحبة والوفاء ودوام الأمن والأمان”.
وكان غرّد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري على حسابه على “تويتر”: “من بيروت نحتفي بِاليوم الوطني السعودي 92 للمملكة العربية السعودية، ونتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة – حفظها الله -، وللشعب السعودي الكريم”.