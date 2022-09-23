مولوي في العيد الوطني السعودي: المملكة سياسة منفتحة برؤية وطموح

غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي عبر حسابه على “تويتر” ‏لمناسبة العيد الوطني ‏السعودي: “92 عاماً من العطاء والخير. المملكة العربية السعودية تاريخ كبير وحضارة عريقة، وسياسة منفتحة برؤية وطموح. هنيئاً ‏لكم الدار ومنا لكم المحبة والوفاء ودوام الأمن والأمان”.‏

وكان غرّد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري على حسابه على “تويتر”: “من بيروت نحتفي بِاليوم الوطني السعودي 92 للمملكة العربية السعودية، ونتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة – حفظها الله -، وللشعب السعودي الكريم”.